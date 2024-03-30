"الجفالي للسيارات" تُقيم حفل إفطارها السنوي في مدينة جدة

من جانبه، أبدى رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات، الأستاذ باسم ولي، سعادته ومنسوبي الشركة كافة بالحضور المميز واللقاء المتجدد مع شركاء النجاح من الإعلاميين والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي المتخصصين في قطاع صناعة السيارات، الذين شكرهم على تلبية دعوة حفل إفطار الشركة، وأضاف قائلاً: "ننتظر كل عام هذه المناسبة التي تمتاز بخصوصية إقامتها بعيدًا عن روتين العمل الرسمي، وفي أجمل ليالي العام، ليالي شهر رمضان الكريم؛ لذلك نحرص على الاستعداد مبكرًا لهذا الحدث المميز، والاهتمام بتفاصيله كافة".