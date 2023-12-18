جازان.. عملية تنقذ حاملاً في الشهر الخامس من الطحال

أجرى فريق الجراحة العامة بمستشفى جازان العام عملية طارئة لاستئصال الطحال وإزالة تمدد شرياني شديد الخطورة ومهدد للحياة لامرأة ثلاثينية حامل في الشهر الخامس، فيما بين الفريق أنها من العمليات النوعية التي تجرى في المنطقة والتي تحتاج لفريق طبي عالي الكفاءة والخبرة.