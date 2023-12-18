جازان.. عملية تنقذ حاملاً في الشهر الخامس من الطحال

أجرى فريق الجراحة العامة بمستشفى جازان العام عملية طارئة لاستئصال الطحال وإزالة تمدد شرياني شديد الخطورة ومهدد للحياة لامرأة ثلاثينية حامل في الشهر الخامس، فيما بين الفريق أنها من العمليات النوعية التي تجرى في المنطقة والتي تحتاج لفريق طبي عالي الكفاءة والخبرة.
وذكر قائد الفريق الطبي الجراحي الدكتور خالد اليحياوي استشاري جراحة الجهاز الهضمي والمناظير، أن المرأة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من آلام حادة في البطن وخفقان شديد.
وأضاف أن الفريق الطبي المكون من استشاري الجراحة العامة الدكتور عثمان إسكندر واستشاري الجراحة العامة الدكتور خالد شعار قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتبين وجود تمدد على وشك التمزق في الشريان والطحال مع ناسور شرياني وريدي لوريد الطحال شديد الخطورة ومهدد لحياة المصابة.
وبين أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية طارئة تم من خلالها استئصال الطحال مع إزالة التمدد الشرياني مع قفل الناسور الشرياني الوريدي بمشاركة الدكتور خالد الراجحي استشاري جراحة الأوعية الدموية وتحت إشراف استشاري التخدير الدكتور عمار سلطان وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت المرأة المستشفى بعد تماثلها للشفاء وهي وجنينها بصحة جيدة.