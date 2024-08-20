توحَّد الغرب والترك على اسمه.. "المسند": عمر صورة "سهيل" التي تراها 310 سنوات!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن سهيل هو نجم دري متوهج أبيض مشهور، ومن شهرته يُسمى عند الغربيين بسهيل أيضاً "Soheil أو Canopus"، وعند الترك أيضاً "سهيل-Süheyl".
وأوضح "المسند"؛ أن "سهيل" يبعد عن الأرض 310 (± 20) سنوات ضوئية؛ أي ما يعادل بُعد الأرض عن الشمس 19 مليون مرة، وبعبارة أخرى عندما تشاهد ضوء نجم سهيل هذه الأيام، فأنت ترى صورته قبل نحو 310 سنوات؛ أي عام 1714م، وللتو يصل ضوؤه إلى عينيك، على الرغم من أن الضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية، وصدق الله العظيم {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}.
وأضاف:" سهيل ألمع نجم في السماء بعد الشعرى اليمانية، وهو ليس من منازل القمر التي ذكرها الله تعالى {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} حيث لا يقع في نطاق البروج ولكن جنوباً عنها".
وتابع: ويُرى سهيل قريباً من الأفق الجنوبي، حيث يشرق من الجهة الجنوبية الشرقية، وبالتحديد -وفقاً لأفق الرياض- (150 درجة)، ويغرب من الجنوب الغربي (209 درجات)، ويستغرق نحو 3 ساعات و38 دقيقة؛ ليعبر خط منتصف النهار (الزوال)، ويستغرق مثلها لغروبه، وبذلك يكون مجموع فترة ظهوره فوق الأفق 7 ساعات وربع الساعة، والله أعلم".