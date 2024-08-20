توحَّد الغرب والترك على اسمه.. "المسند": عمر صورة "سهيل" التي تراها 310 سنوات!

وأوضح "المسند"؛ أن "سهيل" يبعد عن الأرض 310 (± 20) سنوات ضوئية؛ أي ما يعادل بُعد الأرض عن الشمس 19 مليون مرة، وبعبارة أخرى عندما تشاهد ضوء نجم سهيل هذه الأيام، فأنت ترى صورته قبل نحو 310 سنوات؛ أي عام 1714م، وللتو يصل ضوؤه إلى عينيك، على الرغم من أن الضوء يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر بالثانية، وصدق الله العظيم {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}.