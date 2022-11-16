وزارة السياحة تطلق المرحلة الثانية لمعسكر رواد السياحة في جدة وأبها والخبر

أطلقت وزارة السياحة -ممثلة في وكالة تنمية رأس المال البشري- المرحلة الثانية من البرنامج المكثف لمعسكر رواد السياحة، الذي يقام في ثلاثة معسكرات بمدن جدة وأبها والخبر؛ لتمكين أصحاب الأفكار ورواد ورائدات الأعمال في القطاع السياحي من بناء مهاراتهم الريادية، وتحويل أفكارهم إلى نموذج أولي مبتكر قابل للتطبيق وإنشاء كيان تجاري مستدام.