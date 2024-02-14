"مسك" تختتم "رحلة المُبتكرين 3" بتكريم الفائزين بالمراكز الـ 5 الأولى

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" أعمال النسخة الثالثة من رحلة المبتكرين في "ديوان الابتكار"، في المرحلة الأخيرة التي تضمّنت تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، حيث قدّم البرنامج فرصة فريدة للشباب لطرح الحلول الإبداعية المُبتكرة للتحديات المجتمعية، وتعزيزاً لإسهاماتهم في دعم برامج التنمية الوطنية، وإحداث الأثر المجتمعي المُستدام.
وشهد برنامج "ديوان الابتكار" التنافس بين أكثر من 5000 فكرة، رُشِّح منها 68 فكرة للمشاركة في المعسكر الافتراضي الذي يحتوي على عددٍ من اللقاءات وورش العمل التفاعلية على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كل تحدٍ من التحديات، الأمر الذي نتج عنه تأهيل 35 فكرة للمعسكر الحضوري، وانضمام 15 فريقًا لمرحلة تطوير النموذج الأولي، حيث تأهلت عشرة فرق لمرحلة عرض الأفكار أمام لجنة التحكيم.
وبلغت قيمة جوائز المسابقة المالية في النسخة الثالثة من برنامج "ديوان الابتكار مبلغ 500 ألف ريال، حيث جاءت نتائج الفرق كالتالي: حقق فريق إحياء المركز الأول في مجال التعليم والتدريب، وثانياً فريق إيكو بالتس في مجال الطاقة والبيئة، وثالثاً فريق فز في مجال الصحة، ورابعاً فريق جنّة في مجال المشاركة المجتمعية، وخامساً فريق مستقل في مجال المشاركة المجتمعية.
ويهدف برنامج "ديوان الابتكار" في نسخته الثالثة التي تُقام عبر شراكة استراتيجية بين مؤسسة "مسك" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، إلى تفعيل دور الشباب السعودي من مختلف مناطق المملكة؛ للإسهام في إيجاد حلول إبداعية للتحديات المجتمعية، وتحويل التحديات إلى مبادرات مجتمعية يمكن تطبيقها لتُحدث أثرًا اجتماعيًا، من خلال خدمة خمس مجالات تركيز أساسية؛ هي: مجال الصحة، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة والطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة، والتعليم والتدريب بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والمشاركة المجتمعية.
يُذكر أن "مسك" تسعى من خلال توجهها الاستراتيجي في مسار مسك للمجتمع، إلى إطلاق 35 منظمة شبابية غير ربحية، ودعمها من خلال المؤسسة وجهاتها التابعة بحلول 2030م.