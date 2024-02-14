"مسك" تختتم "رحلة المُبتكرين 3" بتكريم الفائزين بالمراكز الـ 5 الأولى

وشهد برنامج "ديوان الابتكار" التنافس بين أكثر من 5000 فكرة، رُشِّح منها 68 فكرة للمشاركة في المعسكر الافتراضي الذي يحتوي على عددٍ من اللقاءات وورش العمل التفاعلية على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كل تحدٍ من التحديات، الأمر الذي نتج عنه تأهيل 35 فكرة للمعسكر الحضوري، وانضمام 15 فريقًا لمرحلة تطوير النموذج الأولي، حيث تأهلت عشرة فرق لمرحلة عرض الأفكار أمام لجنة التحكيم.