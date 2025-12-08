مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل عطائه الإنساني في 4 دول ويخدم أكثر من 17 ألف مستفيد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية في عدد من الدول، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تدخلاته الأخيرة 17 ألف شخص، في إطار جهود المملكة المتواصلة لدعم المتضررين والنازحين في مناطق الأزمات.

ففي جمهورية تشاد، وزّع المركز (880) سلة غذائية في إقليم البحيرة، استفاد منها (5,280) فردًا من النازحين المتأثرين بالأزمة الأمنية، ضمن مشروع المساعدات العينية لعام 2025–2026م.

وفي اليمن، قدّم المركز دعمه عبر محورين، شمل الأول توزيع (400) كرتون تمر في مديرية السوم بمحافظة حضرموت استفاد منها (2,400) فرد، والثاني تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة مأرب، والذي قدّم (1,948) خدمة طبية لـ(549) مستفيدًا خلال نوفمبر 2025م، بينهم (82%) من النازحين.

وفي العاصمة اللبنانية بيروت، وزّع المركز (826) سلة غذائية و(826) كرتون تمر، استفاد منها (4,130) فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروع دعم الأسر الأكثر حاجة.

كما شملت المساعدات أفغانستان، إذ وزّع المركز (473) سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بولاية كابل، استفاد منها (2,838) فردًا من العائدين من إيران، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ للعام 2025–2026م.

وتأتي هذه الجهود المتواصلة تجسيدًا لرسالة المملكة الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، في مدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين حول العالم، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الإنسانية والصحية.