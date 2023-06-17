بـ9 لغات.. "الغذاء والدواء" تحدد خطوات سلامة الأغذية والأدوية خلال موسم الحج

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن برامجها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، رسائل توعوية في مجالات الغذاء والدواء، بـ(9) لغات من الأكثر تحدثًا بين الحجاج، تقدم معلومات ونصائح لتوعية الحجاج بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية.
وتقدم "الغذاء والدواء "مجموعة من النصائح بعدد من اللغات هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والتركية، والروسية، والصينية، والأوردو (الباكستانية)، ولغة البهاسا (الإندونيسية) على الرابط التالي: https://www.sfda.gov.sa/hajj.
ونوّهت بضرورة اتباع خطوات سلامة الأدوية في موسم الحج من خلال عدم تعرض الأدوية لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتجنب ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب، وحفظ الدواء في عبوته الأصلية، وعدم تناول دواء لحاج آخر حتى لو تشابهت الأعراض، وفي حالة نسيان جرعة الدواء يتم أخذها في أقرب وقت ممكن؛ ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى يتم تناول جرعة واحدة فقط، واستخدام الماء كأفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.
وأوصت الهيئة في رسائلها التوعوية، بعدم تناول الأطعمة التي يشتبه الحاج في تغير خواصها من طعم أو لون أو رائحة، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، والتأكد من تواريخ صلاحية الأطعمة وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة.
يشار إلى أن الهيئة شاركت ضمن موسم الحج لهذا العام، في توعية الحجاج وتوزيع الهدايا والنصائح الإرشادية عبر أجنحة توعوية تقيمها في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.