بـ9 لغات.. "الغذاء والدواء" تحدد خطوات سلامة الأغذية والأدوية خلال موسم الحج

ونوّهت بضرورة اتباع خطوات سلامة الأدوية في موسم الحج من خلال عدم تعرض الأدوية لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتجنب ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب، وحفظ الدواء في عبوته الأصلية، وعدم تناول دواء لحاج آخر حتى لو تشابهت الأعراض، وفي حالة نسيان جرعة الدواء يتم أخذها في أقرب وقت ممكن؛ ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى يتم تناول جرعة واحدة فقط، واستخدام الماء كأفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.