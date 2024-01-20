مسودة تعديلات "الشؤون البلدية" لإنشاء وترميم المقابر تكشف عن عدة ضوابط ومتطلبات

استعرضت مسودة استطلاع، التي طرحتها منصة استطلاع على تعديلات الشؤون البلدية، وجود العديد من المتطلبات والضوابط الشرعية ضمن الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر.
ومن بين هذه المتطلبات والضوابط منع زيارة النساء للقبور ومنع تأخير دفن الجنازة لاجل التجمع لصلاة عليها بجانب العديد من المتطلبات الأخرى ومنها المعايير التخطيطية والفنية.
ومن الضوابط الشرعية التي تم طرحها، ضمن المسودة، منع تزين القبور ووضع ممرات وضع إبعاد القبور وتسويرها وإنارتها ومنع تأخير الجنازة وتبليط الممرات بين القبور ووضع أي تعديل على سور المقبرة من محال وغيرها .
ويجوز تعليم القبر بوضح علامة شاخصة من حجر أو خشب أو غير ذلك حتى يعرف أنه قبر ولا يخفى موضعه و يمنع الطلاء على القبور أو كتابة اسم الميت على رخام أو غيره، كما يجب توجيه القبر باتجاه القبلة يحرم تزيين القبور وتشجيرها والبناء عليها والكتابة عليها جواز تسنيم القبر أو تسطيحه وذلك ليس داخلاً في البناء المنهي عنه منع إقامة المصليات وصالات العزاء داخل المقبرة.
كما يمنع إقامة مصليات ثابتة في المقبرة ويمنع إقامة مظلات ثابتة للعزاء في المقبرة أو صالات عزاء خارج المقبرة و يمنع وضع حبال أو خطوط من الجبس أو البحص أو غيرها في المقبرة من أجل تسوية الصفوف عند الصلاة على الميت.
ويهدف مشروع الدليل إلى تحديد وتوضيح جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة لإنشاء وترميم المقابر وفق اشتراطات ومتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة بإنشاء المقابر في المملكة، ووفق متطلبات كود البناء السعودي والمعايير الفنية والمواصفات المرجعية المعتمدة.