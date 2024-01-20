مسودة تعديلات "الشؤون البلدية" لإنشاء وترميم المقابر تكشف عن عدة ضوابط ومتطلبات

ويجوز تعليم القبر بوضح علامة شاخصة من حجر أو خشب أو غير ذلك حتى يعرف أنه قبر ولا يخفى موضعه و يمنع الطلاء على القبور أو كتابة اسم الميت على رخام أو غيره، كما يجب توجيه القبر باتجاه القبلة يحرم تزيين القبور وتشجيرها والبناء عليها والكتابة عليها جواز تسنيم القبر أو تسطيحه وذلك ليس داخلاً في البناء المنهي عنه منع إقامة المصليات وصالات العزاء داخل المقبرة.