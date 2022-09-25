برئاسة السعودية.. وزراء الخدمة المدنية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ18 بالرياض

عقد وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن عشر في مدينة الرياض، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية - المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي.
وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، و الأمين العـام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية, وفي مقدمتها إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومنهجية تنفيذها للمرحلة الأولى 2022م، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، بالإضافة إلى المواضيع العديدة ذات العلاقة بالتعاون والمقدمة من الدول الأعضاء.