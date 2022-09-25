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برئاسة السعودية.. وزراء الخدمة المدنية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ18 بالرياض

ناقش الاجتماع إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ومنهجية تنفيذ المرحلة الأولى 2022
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي
واس
واس

عقد وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن عشر في مدينة الرياض، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية - المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، و الأمين العـام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية, وفي مقدمتها إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومنهجية تنفيذها للمرحلة الأولى 2022م، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، بالإضافة إلى المواضيع العديدة ذات العلاقة بالتعاون والمقدمة من الدول الأعضاء.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أحمد الراجحي
دول مجلس التعاون الخليجي
الخدمة المدنية
نايف الحجرف

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