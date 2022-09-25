برئاسة السعودية.. وزراء الخدمة المدنية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ18 بالرياض

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك في مجالات الخدمة المدنية, وفي مقدمتها إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومنهجية تنفيذها للمرحلة الأولى 2022م، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين، بالإضافة إلى المواضيع العديدة ذات العلاقة بالتعاون والمقدمة من الدول الأعضاء.