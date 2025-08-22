القبض على مواطن في نجران لترويجه الحشيش المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة نجران؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيل إلى النيابة العامة.
وتُهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.
وتؤكد الجهات المختصة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.