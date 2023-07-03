تطهير وتعطير.. "شؤون المسجد النبوي" تكثّف أعمال العناية بالسجاد وتهيئته لضيوف الرحمن

كثّفت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السجاد جهودها وأعمالها للموسم الثاني من خلال تطهير وتعطير السجاد والعناية به وتهيئة مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لضيوف الرحمن.
وتعمل الإدارة على فرش سجاد المسجد النبوي حسب الطاقة التشغيلية لأعداد المصلين، حيث يبلغ اجمالي عدد السجاد خلال أوقات الذروة 25 ألف سجادة مفروشة في كامل المسجد النبوي وساحاته، ويتم كنسه ثلاث مرات يومياً، إضافة إلى عمليات التعقيم والتعطير المستمرة على مدار الساعة، وتبلغ كمية المعطر للسجاد 300 لتر يومياً، كما تبلع كمية المعقم 500 لتر يومياً.
ولضمان سير العمل تحرص الإدارة على تكثيف أعمال الكنس والتعقيم والتعطير للسجاد قبل كل صلاة وبعدها، وذلك للارتقاء بالخدمات المبذولة في المسجد النبوي الشريف، وخدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه.
وتولي وكالة شؤون المسجد النبوي عناية خاصة بالسجاد في المسجد النبوي، حيث تتم العناية به وفقاً للخطط الدورية التي تنفّذها إدارة السجاد، وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدّمها الوكالة للارتقاء بالخدمات المبذولة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتذليل العقبات كافة تسهيلاً على الزائرين لأداء عباداتهم بكل يسرٍ وسهولة.