تطهير وتعطير.. "شؤون المسجد النبوي" تكثّف أعمال العناية بالسجاد وتهيئته لضيوف الرحمن

وتعمل الإدارة على فرش سجاد المسجد النبوي حسب الطاقة التشغيلية لأعداد المصلين، حيث يبلغ اجمالي عدد السجاد خلال أوقات الذروة 25 ألف سجادة مفروشة في كامل المسجد النبوي وساحاته، ويتم كنسه ثلاث مرات يومياً، إضافة إلى عمليات التعقيم والتعطير المستمرة على مدار الساعة، وتبلغ كمية المعطر للسجاد 300 لتر يومياً، كما تبلع كمية المعقم 500 لتر يومياً.