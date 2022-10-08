"فرنشايز جازان" يتهيّأ.. "الغرفة" تحشد إمكاناتها لفرص عالمية ومحلية واعدة

كما حقّقت الغرفة العام الماضي المركز الأول في مؤشر الاتفاقيات بين الغرف السعودية وبنك التنمية الاجتماعية، كما ساهم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالغرفة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية من خلال الاتفاقية في تقديم التمويل لـ120 مشروعًا في منطقة جازان، بقيمة قدرت 34,630,700 ريال، شملت مشروعات استثمارية متنوعة.