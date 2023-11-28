غرفة الشرقية تُطلق حفلها السنوي لرجال وسيدات الأعمال ديسمبر المقبل

يرعى أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، تنظيمَ غرفة الشرقية يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023م حفلَ استقبالها السنوي لرجال وسيدات الأعمال، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية "إكسبو".
ويعدّ الحفلُ الذي درجت الغرفة على تنظيمه كل عام، أكبرَ تجمع لقطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، ويشهد حضورًا كبيرًا لرواد العمل الاقتصادي، وممثلي الشركات الكُبرى والهيئات والقنصليات العربية والأجنبية، فضلًا عن كبار ممُثلي المؤسسات الرسمية الحكومية في المنطقة.
وقال رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء: إن الحفل يهدف إلى تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي، وله أهمية خاصة بما يمثّله من مُلتقى استقبال سنوي يحقّق التواصل المباشر لقطاع الأعمال مع كبار مسؤولي ومديري الجهات والأجهزة الحكومية ومسؤولي قطاع الأعمال في المنطقة.
وأشار إلى أن الحفل سيتضمّن تكريمًا للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين لصندوق المناسبات، لافتًا إلى أن حفل العام يأتي تتويجًا لعام كامل من العمل الجادّ والسعي الدؤوب في دعم ومساندة المشتركين وأصحاب الأعمال في المنطقة.
وقال الرزيزاء: إن حفل العام يأتي حاصدًا لإنجازات عدة حقّقتها الغرفة طوال العام الماضي من أنشطة وفعاليات، وإنه ينطلق من رؤية الغرفة ورسالتها بدعم وتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال، والعمل كمنصة لتعزيز فرص تواصله مع كافة الجهات والهيئات.
وأضاف: أن للحفل دورًا كبيرًا في تحقيق التفاعل والتواصل بين الغرفة وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في المنطقة، علاوة على ما يحقّقه على أرض الواقع من إيجابية التواصل بين الغرفة ومشتركيها الذين دائمًا ما يثبتون حضورهم الفعال في مختلف الفعاليات الاقتصادية.
وأشار الرزيزاء إلى أن الحفل السنوي هو أحد أهم الأنشطة التي تنظمها الغرفة؛ وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو تعميق الأواصر والعلاقات الاجتماعية بين مشتركي الغرفة وبين ممثلي القطاعات الحكومية، مؤكّدًا أن حفل العام هو نقطة التقاء مثمرة لرجال وسيدات الأعمال، ويصبّ في تحقيق مزيد من التطور والنمو لقطاع الأعمال في المملكة.