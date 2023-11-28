غرفة الشرقية تُطلق حفلها السنوي لرجال وسيدات الأعمال ديسمبر المقبل

وأشار الرزيزاء إلى أن الحفل السنوي هو أحد أهم الأنشطة التي تنظمها الغرفة؛ وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو تعميق الأواصر والعلاقات الاجتماعية بين مشتركي الغرفة وبين ممثلي القطاعات الحكومية، مؤكّدًا أن حفل العام هو نقطة التقاء مثمرة لرجال وسيدات الأعمال، ويصبّ في تحقيق مزيد من التطور والنمو لقطاع الأعمال في المملكة.