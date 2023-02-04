القطاعات الأمنية في حائل تنجح في تطبيق خططها لرالي حائل 2023

وانتشرت نقاط التفتيش وسيارات القطاعات الأمنية المكلفة بالرالي على طول مسافات مسار المتسابقين، وكذلك الطرق الرئيسية التي يسلكها الجمهور للوصول إلى النقاط التي تم وضعها لهم على طول المسار؛ وذلك لضمان إنجاح الرالي في مرحلتيه الأولى والثانية.