القطاعات الأمنية في حائل تنجح في تطبيق خططها لرالي حائل 2023

نجحت الجهات الأمنية في منطقة حائل، في تطبيق خططها الأمنية المُعَدة مسبقًا لاستقبال المشاركين والمنظمين لرالي حائل تويوتا الدولي 2023.
جاء ذلك تحت إشراف من مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي؛ وذلك في ظل متابعة ميدانية من نائبه اللواء عبدالعزيز الشهراني.
وانتشرت نقاط التفتيش وسيارات القطاعات الأمنية المكلفة بالرالي على طول مسافات مسار المتسابقين، وكذلك الطرق الرئيسية التي يسلكها الجمهور للوصول إلى النقاط التي تم وضعها لهم على طول المسار؛ وذلك لضمان إنجاح الرالي في مرحلتيه الأولى والثانية.
جدير بالذكر أن مسار الرالي لم يشهد حتى الآن أي نوع من العوائق.