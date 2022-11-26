استعدادات مكثفة في منفذ سلوى مع استمرار خدمات النقل الترددي

تشهد خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى إقبالًا كبيرًا في ظل تواجد الفِرَق الميدانية التابعة للهيئة العامة للنقل التي تعمل على مدار الساعة؛ حيث تتابعت رحلات نقل المشجعين منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم، باتجاه المنفذ القطري "أبو سمرة"، ومن ثم للعاصمة القطرية "الدوحة"؛ لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي.