"الضمان الاجتماعي": وجود السجل التجاري لا يمنع استحقاق معاش الضمان إلا في حالة واحدة

أكد الضمان الاجتماعي أن وجود السجل التجاري لا يمنع استحقاق معاش الضمان، إذا كان مقدم الطلب مستوفيًا لشروط الاستحقاق، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري.
وأوضح حساب الضمان الاجتماعي أن أهم أسباب عدم الأهلية لمعاش الضمان، هي وجود ضريبة مسجلة على السجل التجاري لمقدم الطلب.
وأضاف في إنفوجراف نشره اليوم أنه يمكن الاعتراض على حالة عدم الاستحقاق من خلال سداد المستحقات على المستفيد لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشطب الرقم الضريبي لدى الهيئة، وتقديم اعتراض لدى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وإرفاق المستندات الداعمة.