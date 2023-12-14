"الضمان الاجتماعي": وجود السجل التجاري لا يمنع استحقاق معاش الضمان إلا في حالة واحدة

أكد الضمان الاجتماعي أن وجود السجل التجاري لا يمنع استحقاق معاش الضمان، إذا كان مقدم الطلب مستوفيًا لشروط الاستحقاق، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري.