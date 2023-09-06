"الصبان": قرار المملكة بخفض إنتاجها النفطي طوعي واحترازي لتحقيق استقرار النفط العالمي

وقال: أعتقد مع بداية النصف الثاني من العام منذ يونيو ولنهاية العام سيكون هناك تحسن. وقال: نرجو أن يؤدي لارتفاع الطلب العالمي الصيني على النفط. وهذا بطبيعة الحال، قد يؤدي إلى مراجعة "أوبك +" بما فيها السعودية وروسيا، حيث ذكروا أنهما سيراجعان مع بقية أعضاء التحالف كل شهر، ما إذا كان هناك حاجة لمزيد من الخفض في الإنتاج النفطي أو رفعه، وهذا يؤكد أنهم جاهزون لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وهو المؤشر الرئيس لتحركات التحالف.