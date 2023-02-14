سكان مخطط درة الخميس يعانون مع غياب الخدمات والسرقات بأيدٍ مجهولة

وأكدوا أن المخطط يتعرض بشكل مستمر للسرقات بأيادٍ مجهولة مما سبب لنا الكثير من الخسائر إضافة إلى دفع القروض العقارية وإيجارات المساكن بالرغم أن مساكننا قائمة وجاهزة للسكن ولكن بدون خدمات علماً أنه قد سبق وتمت مخاطبة الجهات المختصة بأكثر من معاملة دون أي جدوى.