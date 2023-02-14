سكان مخطط درة الخميس يعانون مع غياب الخدمات والسرقات بأيدٍ مجهولة

يعاني سكان مخطط درة الخميس "القافلة" بمحافظة خميس مشيط من عدم إيصال الخدمات وأهمها الإنارة والكهرباء والصرف الصحي والمياه بالرغم من اكتمال عدد كبير من أراضي المخطط والبالغة 4700 قطعة أرض.
وتفصيلاً، ذكر عدد من المتضررين بأن المخطط تابع لوزارة الإسكان ويعتبر واجهة المحافظة من الجهة الشمالية وفيه 4700 قطعة أرض ( بناء ذاتي ) سلمت للمواطنين من عام 1441هـ.
وأضافوا: بدأ البناء وأغلب البيوت الآن جاهزة للسكن ولكنها تفتقد لجميع الخدمات ومن أهمها الكهرباء والإنارة والصرف والمياه وشبكات الجوال وغيرها.
وأكدوا أن المخطط يتعرض بشكل مستمر للسرقات بأيادٍ مجهولة مما سبب لنا الكثير من الخسائر إضافة إلى دفع القروض العقارية وإيجارات المساكن بالرغم أن مساكننا قائمة وجاهزة للسكن ولكن بدون خدمات علماً أنه قد سبق وتمت مخاطبة الجهات المختصة بأكثر من معاملة دون أي جدوى.
وتواصلت "سبق" مع بلدية خميس مشيط كون المخطط يتبع لها إدارياً وتحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولم يصل الرد حتى ساعة نشر هذه المادة بالرغم من إعطائهم المهلة النظامية للرد.