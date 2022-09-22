بعد توجيه "الشريف".. صرف مكافآت "جامعة حائل" والطلاب يحتفلون باليوم الوطني

وظهرت فرحة الطلاب بصرف المكافأة من خلال ما شهده سوق بيع مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني من نشاط ملحوظ، بعد إيداع الجامعة للمكافأة، كما شهدت الأماكن العامة حراكًا أكثر للمشاركة في الاحتفال بعد ساعات من الإيداع.