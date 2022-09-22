بعد توجيه "الشريف".. صرف مكافآت "جامعة حائل" والطلاب يحتفلون باليوم الوطني

أنهت جامعة حائل أمس الأربعاء، صرف مكافآت الطلاب قبل بدء فعاليات الاحتفال باليـوم الوطنـي 92 اليوم الخميس، بناء على توجيهات رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف لقسم المكافآت بالجامعة مطلع الأسبوع الماضي.
وجاء توجيه "الشريف" لمساعدة الطلاب في المشاركة في اليوم الوطني للتعبير عن حبهم لهذا الوطن الغالي، وألا يكون تأخير المكافأة سببًا في عدم الوصول إلى ما يطمحون إليه من الاحتفالية.
وظهرت فرحة الطلاب بصرف المكافأة من خلال ما شهده سوق بيع مستلزمات الاحتفال باليوم الوطني من نشاط ملحوظ، بعد إيداع الجامعة للمكافأة، كما شهدت الأماكن العامة حراكًا أكثر للمشاركة في الاحتفال بعد ساعات من الإيداع.