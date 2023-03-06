في يومه الثاني.. المؤتمر العدلي الدولي يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة

وأضاف، أنه تم إطلاق نظام لإسناد الحالات لجمع البيانات ومعرفة نوعية القضايا التي تشكل عبئاً على المحاكم، كما يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على ذلك ليتم تنفيذ الأحكام بشكل مناسب وبدقة، مع تجنب الأخطاء التي قد تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويره.