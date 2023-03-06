في يومه الثاني.. المؤتمر العدلي الدولي يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة

أقيمت ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي في يومه الثاني والأخير، جلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة"، بمشاركة وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير المهندس ياسر السديس، والباحثة المتخصصة في التقاطعات ما بين التكنولوجيا والقانون في جامعة في أوكسفورد فرانشيسكا مازي، والباحثة في كلية الحقوق بجامعة شرق الصين للعلوم السياسية الدكتورة دنغ سونينغ.
وناقشت الجلسة أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي، وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء.
وتحدث المشاركون عن أهمية توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مع التدخل البشري للتثبت من كل ما يتم إصداره.
وقال المهندس "السديس": الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لاختصار الوقت، كما تقوم الوزارة بالعمل على مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بشكل جيد وبنية تحتية جيدة وإنشاء مشروع نمذجة القضايا عبر التقنية.
وأضاف، أنه تم إطلاق نظام لإسناد الحالات لجمع البيانات ومعرفة نوعية القضايا التي تشكل عبئاً على المحاكم، كما يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على ذلك ليتم تنفيذ الأحكام بشكل مناسب وبدقة، مع تجنب الأخطاء التي قد تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويره.