"إغاثة الملك سلمان" يسلّم الدفعة الخامسة من المستلزمات الطبية لمراكز "بابطين" بحضرموت

من جانبه أوضح مدير عام مراكز فاطمة بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت مساعد سعيد برويشد، أن هذه الدفعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي في ظل ظروف استثنائية، مشيراً إلى أن هذه المواد ستعمل على رفد المراكز الطبية لاستمرارية عملها وأداء مهامها الإنسانية لتقديم خدماتها للمتضررين والمحتاجين هناك.