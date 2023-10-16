"إغاثة الملك سلمان" يسلّم الدفعة الخامسة من المستلزمات الطبية لمراكز "بابطين" بحضرموت

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة الخامسة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت.
وثمّن الوكيل المساعد لمحافظ حضرموت عبدالهادي التميمي الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين باليمن.
من جانبه أوضح مدير عام مراكز فاطمة بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت مساعد سعيد برويشد، أن هذه الدفعة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تأتي في ظل ظروف استثنائية، مشيراً إلى أن هذه المواد ستعمل على رفد المراكز الطبية لاستمرارية عملها وأداء مهامها الإنسانية لتقديم خدماتها للمتضررين والمحتاجين هناك.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.