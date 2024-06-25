شركات سياحية تتاجر بأحلام البسطاء.. فكان الموت مصير الحجاج المخالفين

فمن اليوم الأول، بذلت حكومة المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة على أعلى المستويات؛ للخروج بموسم حجٍ آمن من كل الجوانب، أيضاً كانت هناك خُطط أمنية واسعة لمنع الحجاج غير النظاميين من دخول المشاعر المقدّسة، وذلك لما تشكّله مثل هذه الممارسات من خطرٍ جسيمٍ على حياة المخالفين، وكذلك على موسم الحج بأكمله، ومدى حرمة الحج غير النظامي؛ لأنه يتعارض مع غاية هذه الشعيرة وروحانية أيام الحج وقداسة موقعه.