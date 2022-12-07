مسافرون مستاؤون: مطار الدوادمي بدون رحلات مباشرة للرياض منذ سنوات

"سبق" تصفّحت مواقع إلكترونية لحجز تذاكر الطيران، واتضح أنه لا يوجد رحلات مباشرة من وإلى مطار الدوادمي، والمتوفر هو في يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، ولا بد للراغب في السفر للرياض أن ينزل في مطار الملك عبدالعزيز بجدة أولًا، وأسعارها تتجاوز 1300 ريال ذهابًا وإيابًا، في حين كانت الرحلات المباشرة في السابق في حدود 300 ريال.