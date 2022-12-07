مسافرون مستاؤون: مطار الدوادمي بدون رحلات مباشرة للرياض منذ سنوات

أبدى عدد من السكان الذين يخدمهم مطار الدوادمي، استياءهم من توقف الرحلات الجوية المباشرة من وإلى العاصمة الرياض منذ فترة طويلة، واقتصار الرحلات فيه على المسافرين لمحافظة جدة فقط.
وأوضحوا لـ"سبق" أن الراغبين في السفر للرياض جوًّا من مطار الدوادمي، لا نصيب لهم سوى أن يحجزوا رحلات تمر بهم على جدة ومنها تنقلهم للرياض؛ مما يزيد عليهم التكاليف المادية والمشقة والتعب، علاوة على خروج هذا الإجراء عن المنطق لمطار يفترض أن يكون الهدف منه خدمة الأهالي والمسافرين طوال فترة الأسبوع ولكافة الوجهات الداخلية، مؤكدين أن إيقاف رحلات المطار للرياض مستمر منذ زمن جائحة كورونا ولا زال.
"سبق" تصفّحت مواقع إلكترونية لحجز تذاكر الطيران، واتضح أنه لا يوجد رحلات مباشرة من وإلى مطار الدوادمي، والمتوفر هو في يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، ولا بد للراغب في السفر للرياض أن ينزل في مطار الملك عبدالعزيز بجدة أولًا، وأسعارها تتجاوز 1300 ريال ذهابًا وإيابًا، في حين كانت الرحلات المباشرة في السابق في حدود 300 ريال.