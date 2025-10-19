رئيس مجلس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي في جنيف

واستعرض الاجتماع تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال اللجنة، كما نوقشت الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول أعمال الجمعية العامة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد، إذ أقر الاجتماع اختيار عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا عضوًا في مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة.