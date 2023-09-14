مشروطة…"المنافسة" توافق على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين "جاهز" الدولية وشركة "ذا شيفز"

وبناءً على التقييم التنافسي وتحليل الآثار المتوقعة على المنافسة، تعلن الهيئة العامة للمنافسة الموافقة المشروطة على إتمام عملية التركز الاقتصادي والتي تتضمن اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ بهدف استمرار المنافسة العادلة وبقاء السوق مفتوحاً للمنشآت الراغبة بالدخول أو توسيع أعمالها فيه.