بعد وفاتها في "لعبة الموت".. الصلاة على وضحى الفهمي غدًا بالطائف

أعلنت أسرة "وضحى بنت عزيز الفهمي"، إحدى ضحايا حادثة "لعبة الموت" في الطائف، وصول جثمانها اليوم الخميس من الرياض، استعدادًا للصلاة عليها غدًا الجمعة في جامع العباس، ودفنها في مقابر الجامع.
وتوفيت الفهمي أول أمس الثلاثاء، بعد أيام من إصابتها البالغة جراء سقوط لعبة ملاهٍ داخل أحد المنتزهات في الطائف، وهي الحادثة التي أثارت اهتمامًا واسعًا وعُرفت إعلاميًا بـ"لعبة الموت".
وكانت الراحلة -رحمها الله- قد نُقلت عبر طائرة إخلاء طبي من مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للحرس الوطني بالرياض، نظرًا لتدهور حالتها الصحية.
وسبقتها شقيقتها "حنان الفهمي"، التي أُصيبت أيضًا في الحادث ذاته، في رحلة الإخلاء الطبي إلى مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الطبية، ولا تزال منومة تحت المتابعة الطبية.
يُذكر أن محافظة الطائف شهدت يوم الأربعاء 5 صفر 1447هـ، حادثة سقوط مروعة لإحدى ألعاب الملاهي داخل منتزه، ما أسفر عن عدد من الإصابات، معظمهم من الفتيات، وتحولت أصوات الفرح إلى استغاثات، قبل أن تُنقل الحالات المصابة إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي.