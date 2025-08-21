بعد وفاتها في "لعبة الموت".. الصلاة على وضحى الفهمي غدًا بالطائف

يُذكر أن محافظة الطائف شهدت يوم الأربعاء 5 صفر 1447هـ، حادثة سقوط مروعة لإحدى ألعاب الملاهي داخل منتزه، ما أسفر عن عدد من الإصابات، معظمهم من الفتيات، وتحولت أصوات الفرح إلى استغاثات، قبل أن تُنقل الحالات المصابة إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي ومجمع الملك فيصل الطبي.