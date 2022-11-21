"سبل" تُصدر طابعاً بهوية "قدّام".. احتفاءً بمشاركة الأخضر في مونديال قطر 2022

وتُعنى كلمة "قدّام"، وفق اللهجة السعودية المحكية، عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة، وتُبيّن الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، وتجمع فكرة الشعار رمزيتين: "فنية ولفظية"، تهدُفان إلى توفير الأجواء المناسبة والمساندة للمنتخب في مهمته العالمية، ولإيجاد تجربة فريدة للمشجع السعودي، بما ينعكس على خدمة الكرة السعودية وتطور مستواها الدولي.