"السند" ينوِّه بالموافقة الكريمة لخادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بصدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان)، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "السند" أن صدور الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق هذه الحملة الوطنية المباركة يأتي في إطار رعايته الدائمة ـ أيده الله ـ والنهج الذي سارت عليه هذه البلاد المباركة في مجال العمل الخيري والإنساني، ولاسيما في شهر رمضان المبارك.
وقال: إن هذه الحملة تُعدُّ فرصة لقاصدي البذل والإحسان في هذا الشهر المبارك، وتحقق مقصدًا من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية في التكافل وسد حاجة المحتاجين، كما تتيح الفرصة للمجتمع بالمشاركة في الأعمال الخيرية، وتعزيز التكافل المجتمعي خلال شهر رمضان، شهر الخير والبركة.
وحث رئيس الهيئات على المشاركة في هذه الحملة الوطنية الموثوقة، ودعمها ليصل خيرها إلى المحتاجين والمستحقين، محذرًا في الوقت ذاته من التبرع للجهات غير الرسمية.
وسأل الدكتور السند اللهَ -عز وجل- أن يوفِّق ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، لما يحب ويرضاه، وأن يجعل هذه الحملة في ميزانَي حسناتهما، وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.