"السند" ينوِّه بالموافقة الكريمة لخادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور "السند" أن صدور الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إطلاق هذه الحملة الوطنية المباركة يأتي في إطار رعايته الدائمة ـ أيده الله ـ والنهج الذي سارت عليه هذه البلاد المباركة في مجال العمل الخيري والإنساني، ولاسيما في شهر رمضان المبارك.