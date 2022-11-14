"جائحة كورونا والأمراض المستوطنة".. محور نقاش فعاليات مؤتمر أبحاث جامعة جازان

شَهِدت جلسات أسبوع البحث الطبي 2022 بجامعة جازان، فعاليات منوعة في اليوم الأول بمشاركة نخبة من المتحدثين من أطباء وباحثين؛ حيث بدأت الجلسة الأولى بكلمة مساعد وزير الصحة، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المملكة الدكتور محمد العبدالعالي الذي تَحدث عن أثر البحث العلمي على جائحة كورونا في المملكة، والنجاح الذي حققته المملكة بفضل الله ثم بفضل الفِرَق العلمية البحثية التي تعمل بقراءة الأبحاث وإنتاجها لأجل الخروج بأفضل القرارات الطبية المبنية على البراهين، والتي ساعدتنا على التغلب من الجائحة والخروج منها بأسرع وقت.