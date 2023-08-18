"التراث" تقدّم حزمة فعاليات متنوّعة خلال كرنفال بريدة للتمور

تقدّم هيئة التراث عدداً من الفعاليات وسط كرنفال بريدة للتمور الذي ينظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم، كحرفة بناء بيوت الطين وأهازيج الفلاحة القديمة، وتجسيد حياة السوق في الماضي ومجلس القهوة السعودية وجناح عام الشعر العربي، إضافة إلى استعراض الحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة ومحاكاة المزارع قديماً وخراف التمور، حيث تقدّم مجموعة من كِبار السن أمام الزوّار مهنة البناء بالطين مردّدين عباراتٍ كتسليةٍ لهم وقت البناء، وهي "يا حمام على الغابة ينوحي يزعج الصوت من عال البنية".