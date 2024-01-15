مواطنون بجدة: شوارع مكسرة في الشمال ومياه جوفية في الشرق.. وعبارة "عزيزي العميل" لا تليق

أثار تصريح لأحد مسؤولي أمانة محافظة جدة حفيظة عدد من سكان المحافظة، حيث تناول فيه إطلاق مبادرة "صوّر وأرسل" التي شارك فيها السكان للحد من المخالفات والبلاغات وتحسين المشهد البصري من خلال 16 بلدية فرعية.
وانتقد السكان عبارة "عزيزي العميل" التي يطلقها موقع "بلدي" عند تسجيل بلاغ، مؤكدين أن المواطن ليس عميلًا، بل إن خدمته واجبة تقوم بها الأمانة كغيرها من بقية القطاعات الحكومية الأخرى، وأشاروا إلى أن إبدالها بـ "عزيزي المواطن" قد يكون أقرب لتقديم الخدمة، فالمواطن ليس عميلًا يأخذ الخدمة بمقابل، واعتبروا أن هذه العبارة تصلح بين بائع سلعة ومشتريها.
وأضافوا أن الموقع لا يزال يعاني من عدم الاستجابة، وبينوا أن معظم شوارع المحافظة أرصفتها مكسرة، إضافة إلى عدم وجود حلول لمشكلة تدفق مياه الصرف الصحي في أحياء الريان والحمدانية.
وقال المتضررون: في أبحر الشمالية لا شوارع نظيفة ولا سفلتة ولا إنارة وكذلك الأرصفة، ناهيك عن مياه الأمطار والسيول التي تحتجز السكان في تلك الأحياء عند هطول الأمطار، فأين تحسين المشهد البصري؟
وأكدوا أن أمانة جدة تعاني من عدم وجود مراقبين للقيام بجولات ميدانية مكثفة على تلك المواقع.
وشكوا من المياه الجوفية في حي الصالحية المنح رقم 2، موضحين أنه لم يتم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة حتى الآن، وذكروا أن شكاواهم ذهبت أدراج الرياح، بينما تأثرت المنازل وأساساتها بالمياه، وقد تسقط إذا استمرت المياه على تلك الحالة.
ولفت المتضررون إلى تأثر الشوارع وانتشار البعوض والحشرات مع استمرار المعاناة؛ بسبب هذه المياه الجوفية المختلطة بالصرف الصحي.
وأضاف السكان: يعاني شارع أبرق الرغامة بجنوب شرق المحافظة منذ خمس سنوات من حفر ومياه جوفية، ولا يزال على تلك الحالة.
وأردف المتضررون: في حي الفردوس في أبحر الشمالية بجوار المركز الصحي يوجد التلوث البصري بكل أنواعه؛ فالحشرات منتشرة والحفر تملأ الشوارع والنفايات متكدسة دون أي تجاوب.
وطالب السكان بإيجاد حلول عاجلة وعادلة وفرض رقابة صارمة وتنفيذ جولات تفتيشية للحد مما يعانيه عدد كبير من الأحياء.