مواطنون بجدة: شوارع مكسرة في الشمال ومياه جوفية في الشرق.. وعبارة "عزيزي العميل" لا تليق

وانتقد السكان عبارة "عزيزي العميل" التي يطلقها موقع "بلدي" عند تسجيل بلاغ، مؤكدين أن المواطن ليس عميلًا، بل إن خدمته واجبة تقوم بها الأمانة كغيرها من بقية القطاعات الحكومية الأخرى، وأشاروا إلى أن إبدالها بـ "عزيزي المواطن" قد يكون أقرب لتقديم الخدمة، فالمواطن ليس عميلًا يأخذ الخدمة بمقابل، واعتبروا أن هذه العبارة تصلح بين بائع سلعة ومشتريها.