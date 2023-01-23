وزير العدل: الأوامر الكريمة والتشريعات العدلية عززت موثوقية الملكية العقارية

وفيما يخص موثوقية الصكوك العقارية، قال وزير العدل إنه بموجب الأوامر الكريمة فإنه لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، وأن أي صك عقاري، صادر من كتابة العدل أو من الموثق المرخص من كتابة العدل، ضمن مخطط معتمد من الجهات المختصة لا يمكن أن يوقف أو يلغى، فيما عدا الإجراءات المتصلة بنزع الملكية للمنفعة العامة والتي يتم من خلالها التعويض لمالك العقار وفق ما نص عليه النظام.