فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، في جدة، اليوم؛ وزيرَ الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية؛ نبيل عمّار.
وشهد اللقاءُ استعراضَ أوجه العلاقات السعودية التونسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، بما يعزّز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاءَ مساعدُ وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.