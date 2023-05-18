فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

التقى الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، في جدة، اليوم؛ وزيرَ الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية؛ نبيل عمّار.