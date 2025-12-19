الفلكي "الثقفي" : ظاهرة تأخر غروب الشمس هذه الأيام في قمم جبال المرتفعات الجنوبية والغربية تحدث في فصل الشتاء الحالي وهي ظاهرة طبيعية

وأضاف الفلكي "الثقفي" : في حالة غروب الشمس، ينكسر الضوء في الغلاف الجوي، مما يجعل الشمس تبدو أعلى مما هي عليه ، كذلك تأثير الظواهر الجوية المحلية مثل الضباب أو السحب الخفيفة يمكن أن تعكس أو تحجب أشعة الشمس، مما يؤثر على وقت غروب الشمس الظاهري.

ولفت إلى أن التضاريس المحلية مثل الجبال أو الأبنية العالية يمكن أن تحجب الشمس لفترة، مما يجعلها تبدو ظاهرة بعد غروبها الفعلي.