السناني لـ"سبق": مرصد الطائف السياحي مبادرة عالمية بدعم وزاري

أشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السياحية المركزية بالمملكة، محمد بن مرزوق السناني، بجهود أمانة محافظة الطائف، وحرص ومتابعة الأمين المهندس عبدالله بن خميس الزايدي المستمرة في تطوير وتنفيذ وتأهيل مشاريع التنمية السياحية المستدامة، وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تُحقق جودة الحياة ضمن معايير ومؤشرات عالمية.
وفي هذا الإطار، أشار "السناني" إلى أن محافظة الطائف تحظى بزيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، لتدشين العديد من المشاريع التنموية، وقال: لقد بادرت أمانة الطائف بمبادرة عالمية وهي "مرصد الطائف السياحي"، الذي يُعد الأول من نوعه في السعودية وفي الشرق الأوسط، وقد حظيَ المرصد بتأييد من وزارة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان.
ويعمل المرصد مع الجهات ذات العلاقة، ومنها المنظمة العالمية للسياحة بأمريكا، والشبكة العنكبوتية العالمية للسياحة بإسبانيا، ما يُحقق للوجهات السياحية المختلفة الأداء المتميز بترابط مع المجتمعات المحلية.
وأكد "السناني" أن الجمعيات السياحية تحرص على التعاون في تنظيم الفعاليات المجتمعية المتعددة مع أمانة الطائف.