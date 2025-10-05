السناني لـ"سبق": مرصد الطائف السياحي مبادرة عالمية بدعم وزاري

وفي هذا الإطار، أشار "السناني" إلى أن محافظة الطائف تحظى بزيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، لتدشين العديد من المشاريع التنموية، وقال: لقد بادرت أمانة الطائف بمبادرة عالمية وهي "مرصد الطائف السياحي"، الذي يُعد الأول من نوعه في السعودية وفي الشرق الأوسط، وقد حظيَ المرصد بتأييد من وزارة السياحة ووزارة الشؤون البلدية والإسكان.