القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمّان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"

يقدم هذا النموذج من نشر القوات خيارًا استراتيجيًّا لنشر القوات بسرعة في أي نطاق جغرافي، واعتمادًا على منظومات إمداد بحري ثابتة تمنح القوات المشاركة مرونة في تنفيذ العمليات والقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. يعدّ هذا النوع من القوات البحرية المحمولة جوًّا عنصرًا أساسيًّا من مشاة البحرية الأمريكية يجمع بين مختلف أذرع القوات المسلحة ووحداتها تحت قيادة ضابط واحد.