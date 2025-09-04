الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن قدمت أكثر من 17 ألف خدمة رقمية خلال عام 2025 دعمًا للطلبة المبتعثين وأسرهم

قدمت الملحقية الثقافية السعودية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عبر مركز خدمة المبتعث أكثر من 17 ألف خدمة رقمية خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها في دعم الطلبة المبتعثين وأسرهم.