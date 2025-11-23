استثمارات نوعية في الرياض ومكة والدرعية: "البساتين" تعلن عن مشروع " البساتين تاور" وتوقّع حزمة اتفاقيات تطوير وتمويل في "سيتي سكيب العالمي 2025  "

شاركت شركة البساتين للتطوير العقاري في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، وكشفت عن مشروع البساتين تاور في مدينة الرياض، الواقع عند تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي في حي النخيل. ويقام المشروع على أرض تفوق 3.5 آلاف متر مربع، وبمساحات بنائية تتجاوز 60 ألف متر مربع، ويتكون من 36 طابقًا فوق 5 طوابق سفلية.