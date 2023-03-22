منها حالة خطرة.. حادث تصادم يخلف 8 إصابات بمحافظة المندق

تفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب في الساعة 16:05 مساء يوم الثلاثاء على الرقم الموحد 997 الموقع: المندق- الطريق السياحي- مفرق الجوفاء.