منها حالة خطرة.. حادث تصادم يخلف 8 إصابات بمحافظة المندق

باشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر حادث تصادم بين مركبتين في محافظة المندق.
تفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب في الساعة 16:05 مساء يوم الثلاثاء على الرقم الموحد 997 الموقع: المندق- الطريق السياحي- مفرق الجوفاء.
وتمّ توجيه 6 فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع حسب البلاغ الوارد وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع اتضح وجود 8 إصابات، منها إصابة خطيرة و7 إصابات متوسطة الإصابة، تمّ التعامل معها حسب البروتوكول الإسعافي ونقلها لمستشفى الملك فهد ومستشفى المندق.