منجز سعودي.. 3 ميداليات عالمية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2024

وحصد المنتخب السعودي ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، من بين 104 طلاب وطالبات يمثلون 10 دول، وفاز الطالب وسام آل قنبر، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية بميدالية ذهبية بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2600 ساعة تدريبية في "موهبة"، على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، وحصل الطالب مازن الشخص، بالصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء، الذي تلقى 2400 ساعة تدريبية، على ميدالية فضية، كما حصل الطالب أحمد فضل الله، بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة، الذي تلقى 2600 ساعة تدريبية على الميدالية الفضية.