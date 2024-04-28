منجز سعودي.. 3 ميداليات عالمية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2024

فاز المنتخب السعودي للفيزياء بثلاث ميداليات عالمية في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2024 في دورته الـ 21، التي استضافتها دولة إستونيا، خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري، ويُعد من أعرق المسابقات على مستوى العالم.
وحصد المنتخب السعودي ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، من بين 104 طلاب وطالبات يمثلون 10 دول، وفاز الطالب وسام آل قنبر، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية بميدالية ذهبية بعد استعداد مكثف، تلقى خلاله 2600 ساعة تدريبية في "موهبة"، على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، وحصل الطالب مازن الشخص، بالصف الثاني الثانوي، من إدارة تعليم الأحساء، الذي تلقى 2400 ساعة تدريبية، على ميدالية فضية، كما حصل الطالب أحمد فضل الله، بالصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم مكة المكرمة، الذي تلقى 2600 ساعة تدريبية على الميدالية الفضية.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرة للجهود الشمولية والعلاقة التكاملية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، وشركائهما الاستراتيجيين.
وتأتي مشاركة المملكة في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية التي تقام بشراكة إستراتيجية تكاملية مع وزارة التعليم، حيث بَلغ رصيد المملكة من جوائز الأولمبياد منذ بداية مشاركات المنتخب السعودي عام 2020م، 19 ميدالية، من بينها ميداليتان ذهبيتان، و8 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية.
ويعد أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، مسابقة إقليمية بدأت في عام 1992م، بالتعاون بين دولتي إستونيا وفنلندا؛ بهدف ترشيح الفرق المشاركة من الدولتين في الأولمبياد الدولي للفيزياء، ثم تطورت لتشارك فيها دول أكثر، وتصبح مسابقة إقليمية، يشارك فيها عدد من الدول.