يوم يحكي قصة كفاح استمرت 300 عام.. إمارة عسير تكتسي بالأخضر احتفاء بيوم التأسيس

زيَّن اللون الأخضر مساء الليلة إمارة عسير احتفاء بيوم التأسيس. وبدت الإمارة مشعة باللون الأخضر بعد إضاءتها بعدد من الكشافات التي أضفت منظرًا رائعًا، امتزج بالسحاب الذي يغطي مدينة أبها؛ ما جعلها وجهة للسكان والزوار الذين حرصوا على توثيق المشهد في هذه الذكرى التي تتعطر بها النفوس، ويفخر بها الأجيال.