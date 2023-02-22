يوم يحكي قصة كفاح استمرت 300 عام.. إمارة عسير تكتسي بالأخضر احتفاء بيوم التأسيس

زيَّن اللون الأخضر مساء الليلة إمارة عسير احتفاء بيوم التأسيس. وبدت الإمارة مشعة باللون الأخضر بعد إضاءتها بعدد من الكشافات التي أضفت منظرًا رائعًا، امتزج بالسحاب الذي يغطي مدينة أبها؛ ما جعلها وجهة للسكان والزوار الذين حرصوا على توثيق المشهد في هذه الذكرى التي تتعطر بها النفوس، ويفخر بها الأجيال.
ذكرى عطرة تحل كل عام؛ ليقرأ الجميع من خلالها قصة كفاح وتوحيد، وبداية مجد وأمن وأمان، متنقلين بين حِقَب من الزمن، ومراحل بناء وتطور، وصلت إلى أوجها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الذي جعل منها محط أنظار العالم في مختلف الميادين والأصعدة.