من الأسواق الشعبية إلى المتاجر الفاخرة: 6 تجارب تسوق فريدة للعائلة والأصدقاء في عروس البحر

يقدم "ردسي مول" تجربة تسوق لا مثيل لها في أكثر من 600 من المتاجر العصرية التي تضم أحدث صيحات الموضة العالمية الفاخرة، ومستلزمات المنزل الأنيقة، ومنتجات الصحة والجمال، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من منتجات العطور العالمية والصالونات الراقية. كما يمكن الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفلام سينمائية لا تُنسى في صالات فوكس سينما، ومن ثم الاختيار من بين أكثر من 80 مطعمًا ومقهى لتناول وجبات من أشهى المأكولات العالمية والمحلية. ويقدم "ردسي مول"، وهو شريك بلاتيني في حملة "عروض صيف جدة"، مجموعة حصرية من الخصومات التي تصل إلى 70% بالتعاون مع المحال التجارية ضمن مركز التسوق.