أفضل 10 جامعات سعودية وعالمية في تصنيف تايمز للتعليم العالي 2024

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى سعوديًا في قائمة أفضل الجامعات العربية لعام 2024، وفي المرتبة 208 عالميًا من بين 1904 جامعات عالمية، في قائمة مجلة "تايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) البريطانية.