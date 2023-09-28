أفضل 10 جامعات سعودية وعالمية في تصنيف تايمز للتعليم العالي 2024

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة الأولى سعوديًا في قائمة أفضل الجامعات العربية لعام 2024، وفي المرتبة 208 عالميًا من بين 1904 جامعات عالمية، في قائمة مجلة "تايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) البريطانية.
وعلى الصعيد العالمي حافظت جامعة أكسفورد البريطانية على صدارة ترتيب الأفضل عالميًا متقدمة على جامعات عريقة أخرى مثل هارفارد وكامبريدج وستانفورد واستحوذت الجامعات الأمريكية والبريطانية المراتب العشرة الأولى عالميًا.
1- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2- جامعة الملك عبدالعزيز
3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
4- جامعة الملك سعود
5- جامعة الأمير سلطان
6- جامعة الفيصل
7- جامعة الملك خالد
8- جامعة الطائف
9- جامعة حائل
10- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
1- جامعة أكسفورد (بريطانيا)
2- جامعة ستانفورد (أمريكا)
3- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أمريكا)
4- جامعة هارفارد (أمريكا)
5- جامعة كامبريدج (بريطانيا)
6- جامعة برنستون (أمريكا)
7- معهد كاليفورنيا (أمريكا)
8- إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا)
9- جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا)
10- جامعة ييل (أمريكا)