مستشفى الدكتور سليمان الحبيب لصحة المرأة يقيم فعالية توعوية عن سرطان الثدي بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

نظّم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب لصحة المرأة بالتخصصي فعاليةً توعوية وتثقيفية عن سرطان الثدي، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار #كوني_قوية و#التبكيرة_خيرة. وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لـمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وتعزيزًا لدورها الصحي والمجتمعي والإنساني، لرفع الوعي لدى سيدات المجتمع بأورام الثدي، والتنبيه بأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر، وتبنّي نمط حياة صحي.
شهدت الفعالية حضور عدد من المختصين الذين قدّموا محاضرات توعوية واستشارات طبية للزائرات؛ إذ تناولت الإرشادات المتعلقة بالأورام والصحة الإشعاعية، وسبل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه وعلاجه، والتدابير اللازمة في مرحلة ما بعد التعافي، مع استعراض تجارب لمتعافيات من المرض بعد أن أنعم الله عليهن بالشفاء.
كما اشتملت الفعالية على جناح خاص بتقديم الرسائل التوعوية للوقاية من الإصابة، وتشجيع المراجِعات على الاهتمام بصحة الثدي، والالتزام بالكشف المبكر وإجراء الفحوصات اللازمة، وإدراج ذلك ضمن أسلوب حياتهن الصحي. كما تم تقديم كتيّبات توعوية للزائرات وهدايا تشمل فحوصات مجانية.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دومًا على تقديم الدعم والرعاية والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات التوعوية والتثقيفية التي تُعزّز الوعي الصحي بين فئات المجتمع.