مستشفى الدكتور سليمان الحبيب لصحة المرأة يقيم فعالية توعوية عن سرطان الثدي بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

نظّم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب لصحة المرأة بالتخصصي فعاليةً توعوية وتثقيفية عن سرطان الثدي، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار #كوني_قوية و#التبكيرة_خيرة. وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لـمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وتعزيزًا لدورها الصحي والمجتمعي والإنساني، لرفع الوعي لدى سيدات المجتمع بأورام الثدي، والتنبيه بأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر، وتبنّي نمط حياة صحي.