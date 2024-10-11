"الجوازات": يجب إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية بعد سداد الرسوم

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقارّ الجوازات، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي، وخدمة إصدار وتجديد الإقامة، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وتأشيرة الخروج النهائي، وخدمة تواصل التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًّا.