المفتي العام ونائبه يتسلمان التقرير الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

واستمع سماحة المفتي إلى شرحٍ من قِبَل مدير عام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة نجران، عن مخرجات المبادرة التي أسهمت في رفع الوعي في مسائل الفتوى وطرق الحصول عليها من مصادرها السليمة.. وفي ختام اللقاء سلّم مدير فرع نجران درعًا تذكاريًّا لسماحة المفتي؛ مؤكدًا أهمية نشر العلم الشرعي من مصادره السليمة.