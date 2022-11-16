المفتي العام ونائبه يتسلمان التقرير الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة نجران أحمد بن علي مدخلي، الذي سلم لسماحته تقرير مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة".
واستمع سماحة المفتي إلى شرحٍ من قِبَل مدير عام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة نجران، عن مخرجات المبادرة التي أسهمت في رفع الوعي في مسائل الفتوى وطرق الحصول عليها من مصادرها السليمة.. وفي ختام اللقاء سلّم مدير فرع نجران درعًا تذكاريًّا لسماحة المفتي؛ مؤكدًا أهمية نشر العلم الشرعي من مصادره السليمة.
من جهة أخرى استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه، مدير عام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة نجران أحمد بن علي مدخلي، الذي سلمه تقريرًا لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة".
وأشاد بمبادرة أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة وما حققته من نتائج.