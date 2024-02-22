"ما حكاه الطين".. معرض تفتتحه "بوابة الدرعية" بمقر اليونسكو في باريس

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو: "يشرفنا ونحن نشارك في هذا المعرض إبراز تجربة الدرعية بشكل عام وحي الطريف بشكل خاص؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة بارزة للثقافة والتراث، واستعراض ما تم من جهود لتطوير مشاريع الدرعية وحي الطريف التاريخي لدعم تراث المملكة، في ظل ما يتمتع به حي الطريف من قيمة تراثية وتاريخية عريقة. إنه لشرف ومسؤولية كبيرة أن نشارك قصص الدرعية وقيمها وثقافتها وفنونها وتراثها مع العالم من خلال هذا المعرض".