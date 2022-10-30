‏في اليوم الأول.. أكثر من 600 ألف ريال حصيلة مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

إلى هذا، يضم المهرجان هذا العام حراجين، وقد بلغ عدد الحضور المشارك في اليوم الأول من المهرجان أكثر من 2000 زائر، وعدد السيارات أكثر من 800 سيارة، فيما بلغ عدد الحلال الجديد الوارد للمزاد أكثر من 800 متن، حيث بلغ عدد الحلال الداخل للحراج الأول أكثر من 70 متنًا، تم بيع منها أكثر من 20 متنًا بأكثر من 200 ألف ريال، فيما بلغ عدد المتن الداخل للحراج الثاني أكثر من 45 متنًا، تم بيع أكثر من 20 منها بإجمالي قيمة مبيعات بلغت أكثر من 162 ألف ريال، بالإضافة إلى عمليات بيع متفرقة أخرى ومزادات داخل المهرجان تجاوزت قيمة مبيعاتها أكثر من 250 ألف ريال.