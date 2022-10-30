‏في اليوم الأول.. أكثر من 600 ألف ريال حصيلة مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

بلغت حصيلة مزاد مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم خلال اليوم الأول من المهرجان أكثر من 600 ألف ريال، وذلك وسط حضور مميز لأشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة، بالمهرجان الذي تشرف عليه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية، على الطريق الرابط بين مدينة بريدة ومحافظة الأسياح.
وكان المهرجان قد انطلق أمس تحت رعاية أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ويستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، ويضم حزمة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والاقتصادية والاجتماعية وأمسيات شعرية وندوات؛ وذلك بهدف دعم الجوانب المرتبطة باقتصاديات الإبل، والتعريف بالموروث الثقافي والاجتماعي.
وتعليقًا على انطلاقة المهرجان، فقد رحب رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية فهاد بن سليمان الفهاد في تصريح له بهذه المناسبة بالسادة الحضور والمشاركين والملاك في المهرجان التاريخي التي يحظى بالاهتمام الكبير من قبل إمارة منطقة القصيم لما تميزت به المنطقة تاريخيًا في رحلة العقيلات التجارية التي كان يقوم بها الآباء والأجداد بين الدول المجاورة والشقيقة.
وأكد الفهاد أهمية مواكبة مجموعة سلام البيطرية للتطور الموجود في عالم مزادات الإبل، منوهًا في الوقت ذاته بما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن حثلين في هذا المجال في رسم الخطوط العريضة وفتح المجال والميدان وإعطاء الضوء الأخضر للعمل وتطوير وخدمة الموروث الثقافي بالمنطقة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، مؤكدا أن المجموعة تبحث دائمًا عن النجاح عبر رصد الملاحظات ومعالجتها منذ انطلاقة المهرجان الأول.
إلى هذا، يضم المهرجان هذا العام حراجين، وقد بلغ عدد الحضور المشارك في اليوم الأول من المهرجان أكثر من 2000 زائر، وعدد السيارات أكثر من 800 سيارة، فيما بلغ عدد الحلال الجديد الوارد للمزاد أكثر من 800 متن، حيث بلغ عدد الحلال الداخل للحراج الأول أكثر من 70 متنًا، تم بيع منها أكثر من 20 متنًا بأكثر من 200 ألف ريال، فيما بلغ عدد المتن الداخل للحراج الثاني أكثر من 45 متنًا، تم بيع أكثر من 20 منها بإجمالي قيمة مبيعات بلغت أكثر من 162 ألف ريال، بالإضافة إلى عمليات بيع متفرقة أخرى ومزادات داخل المهرجان تجاوزت قيمة مبيعاتها أكثر من 250 ألف ريال.
كما يضم المهرجان معرضًا خاصًا لجمعية العقيلات يحتوي على تعريف شامل حول العقيلات بشكل تاريخي متضمنًا الموارد والطرق والأسواق في البلاد العربية للعقيلات، مقدمًا العقيلات تجاريًا، سياسيًا، اجتماعيًا، ثقافيًا، وعسكريًا، والأوراق المالية والعملات المتداولة بتلك الحقبة الزمنية، والأوراق والوثائق والتعاملات التجارية في البلاد العربية، وصورًا لبعض رجال العقيلات، كما يضم عرض مقتنيات لبعض الأسلحة المستخدمة في رحلاتهم، بالإضافة إلى وثائق نادرة لتاريخ العقيلات بسباقات الخيل بمصر، وذلك بهدف تعريف الجيل الحاضر من هم العقيلات ومن رجل هذه البلاد المملكة العربية السعودية ، وكيف عايش الأزمات وكانوا خير معين الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ، بالإضافة إلى احتواء المهرجان لسلسلة حلقات للتعريف بالمهرجان عبر تقديم برنامج "حكاية من تاريخ العقيلات" يقدمه الأستاذ حسن الهويمل مع عدد من الضيوف.
يشار إلى أن مجموعة الفهاد القابضة مشروع وطني ذو رؤية متميزة في الاستثمار بثروة المملكة العربية السعودية الفطرية والحيوانية عن طريق تأسيس مشاريع رائدة في مجال الطب البيطري والأغذية والأبحاث النوعية، وتضم الفهاد مجموعة سلام القابضة والتي بدورها تتضمن 8 قطاعات رئيسية وتضم عدة مصانع متخصصة في المجال كمصنع للأعلاف "مديد" ومصنع الحليب "كميل"، ومصانع اللحوم "وليم، بالإضافة إلى مزارع الفهاد النموذجية التي تتركز حول تربية الإبل لإمداد مصنعي الحليب واللحوم بالمواد الأولية اللازمة للتشغيل، وأكبر مستشفى في تخصص علاجات وأبحاث الإبل بالعالم، ومستشفى سلام للخيول وهو من أكبر المستشفيات المتخصصة التي تهتم بصحة وعالج الخيول على مستوى الخليج، وعيادات سلام للحيوانات الأليفة التي تضم فريقًا طبيًا على أعلى مستوى، وتشمل أحدث التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للحيوانات الأليفة، وكذلك مركز سلام للحياة الفطرية، والعيادات المتنقلة والفرعية والتكنولوجيا الحيوية، ومركز أبحاث التغذية.