"غادة الحارثي" أول سفيرة سعودية للشباب بمتحف بريطاني شهير

يشار إلى أن مجموعة الرعاة الشباب هي دائرة فعالة ومهمة لدعم المتحف في تحقيق أهدافه، وتضم المجموعة أهم الرعاة والمتبرعين الداعمين للفنون والثقافة على المستوى الدولي، ويعدّ متحف فكتوريا وألبرت من أكبر المتاحف للفنون التطبيقية والزخرفية في العالم؛ حيث تأسس المتحف في عام 1852م كمؤسَّسة عامَّة يرعاه قسم الثقافة والإعلام والرياضة في الحكومة البريطانية. ويحتوي على مجموعةٍ من "4.5" مليون قطعةً متنوعةً منها "20" ألف قطعة أثرية من أهم القطع الإسلامية في الشرق الأوسط. ويزور المتحفَ ما لا يقل عن 2 مليون زائر سنويًّا.