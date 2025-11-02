فورد تكرّم أفضل الفنيين ومستشاري الخدمة في الشرق الأوسط

وهذه المسابقة ليست مجرّد استعراض لمهاراتهم الفنّية وتركيزهم على احتياجات العملاء، بل هي شهادة كذلك على عملهم الدؤوب وتفانيهم والتزامهم بالتميّز." وقال نيكولاس لوري، مدير خدمات ما بعد البيع لدى فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت مسابقة المهارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميّزة جداً هذا العام، إذ استضفنا فيها مستشاري الخدمة لدى وكلائنا ليتنافسوا جنباً إلى جنب مع الفنّيين، ما يعكس الجهد الجماعي الشامل وراء كل تجربة لعملاء فورد.