فورد تكرّم أفضل الفنيين ومستشاري الخدمة في الشرق الأوسط

احتفلت فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخبرات البارزة في خدمة وصيانة السيارات، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مسابقة المهارات السنوية في المنطقة ، حيث كرّمت أفضل الفنّيين وخصّصت لأول مرة جائزة لمستشاري الخدمة المتميّزين.
ومنح الحدث المرموق الذي أقيم في دبي التقدير لأصحاب المهارات الفريدة والتفاني في العمل والتركيز على متطلبات العملاء، وهي القيم التي تتحلّى بها شبكة وكلاء فورد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقد استحقّ المركز الأول في فئة الفنّيين حسن علي من شركة المانع للسيارات في قطر، إذ أظهر عمق معرفته ودقّته في العمل تحت الضغط، بينما احتلّ ساراث بابو من شركة الغانم للسيارات في الكويت المركز الثاني بفارق ضئيل، وقد أبدى إتقاناً عالياً في عمله.
وأحرز عبدول باريش من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات في المملكة العربية السعودية جائزة المركز الثالث بعدما تميّز بثبات يده ومنهجيّته خلال اختبارات المهارة التي أقيمت على مدى يوم كامل وشهدت منافسة حامية.
هذا وجمعت المسابقة أفضل فرق الخدمة لدى وكلاء فورد من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والأردن وسلطنة عمان والعراق، وتخلّل المنافسات قيام الفنّيين بمعالجة سلسلة من المهام الصعبة والمصمّمة لاختبار مهاراتهم في تحديد المشكلات وقدراتهم على حلّها وخبرتهم العملية تحت الضغط ، والتي تصدرها حسن علي من شركة المانع للسيارات.
وفي إنجاز مهمّ لشركة فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد الحدث كذلك توزيع جوائز على مستشاري الخدمة للمرة الأولى، حيث تمت مكافأة هؤلاء على تفوّقهم في خدمة العملاء بصورة استثنائية واتخاذ القرارات السريعة وإظهار روح التعاون في سيناريوهات تحاكي حالات واقعية.
والحدث الذي سلّط الضوء على الدور المحوري لهؤلاء في الحفاظ على إرث فورد العريق من الجودة وثقة العملاء، تابعه أكثر من 100 شخص.
وتُوّج سوبون شامارا كالوديوا، من شركة الطاير للسيارات في الإمارات العربية المتحدة، كأفضل مزوّد خدمة لفورد في العام 2025، وذلك بفضل تواصله المسبق وقدرته القيادية في تبسيط سير العمل، فضلاً عن التزامه الثابت برضى العملاء وكفاءته التشغيلية.
وحلّ باسم الشاذلي من توكلات الجزيرة للسيارات في المملكة العربية السعودية، في المركز الثاني بفارق بسيط، حيث أظهر تفوقاً في تجسيد رابط حيوي بين العملاء والفريق الفنّي من خلال تقديم إرشادات واضحة ومتعاطفة.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب عبد المجيب محمد من شركة المانع للسيارات في قطر، الذي تميّز بخدمة عملاء استثنائية وسرعة في اتخاذ القرارات وروح تعاون مميّزة.
وصرّح جون مولر، مدير قسم الهندسة والخدمات التشغيلية في فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: "الفنّيون ومستشارو الخدمة لدينا يُمثلون العمود الفقري لعملياتنا، فهم يضمنون تقديم سياراتنا الأداء والموثوقية والسلامة التي يتوقعها عملاؤنا.
وهذه المسابقة ليست مجرّد استعراض لمهاراتهم الفنّية وتركيزهم على احتياجات العملاء، بل هي شهادة كذلك على عملهم الدؤوب وتفانيهم والتزامهم بالتميّز." وقال نيكولاس لوري، مدير خدمات ما بعد البيع لدى فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كانت مسابقة المهارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميّزة جداً هذا العام، إذ استضفنا فيها مستشاري الخدمة لدى وكلائنا ليتنافسوا جنباً إلى جنب مع الفنّيين، ما يعكس الجهد الجماعي الشامل وراء كل تجربة لعملاء فورد.
وما أظهره كل مشارك من الشغف والخبرة والالتزام، وخاصةً القدرة على التكيّف مع التقنيات الجديدة وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، يضمن تلبية سياراتنا لتوقعات العملاء، بل وتجاوزها باستمرار، ما يعزّز مكانة علامة فورد التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." وجاء حفل توزيع الجوائز في ختام مسابقة المهارات السنوية للمنطقة بمثابة تذكير ملفت للموهبة والتفاني اللذين يدفعان شركة فورد إلى الأمام، وتقدير للمساهمات الأساسية لهؤلاء الموظفين المحترفين والذين يجسدون التزام فورد بتقديم خدمة استثنائية وبرضى العملاء في جميع أنحاء المنطقة.